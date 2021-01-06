تغريم 24 شخصًا لعدم ارتداء الكمامة في حي الجمرك بالإسكندرية

شن حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، برئاسة رجب عبدالرازق النقيدي، مساء أمس، حملة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لكل من المحال التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات من قبل العاملين والمترددين، وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحي.و توجهت الحملة إلى شارع القلعة، وطريق 26 يوليو بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن ضبط 24 حالة مخالفة وتغريمهم غرام فورية 50 جنيها لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، بالمقاهي، والكافيهات، والمحال التجارية.جاء ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وبناء على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الإجراءات الوقائية الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.