مصر للطيران تسير 50 رحلة بمطار القاهرة طوال اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الأربعاء، 50 رحلة جوية بمعدل 30 رحلة دولية إلى كل من بغداد، جدة، الرياض، تونس، لاجوس، أبوجا، نيروبي، أبوظبي، الدمام، لندن، أمستردام، الشارقة، اسطنبول، دبي، باريس، الرياض، المدينة المنورة، فرانكفورت، بودابست، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، روما، موسكو، أثينا، ڤيينا، أربيل، أديس أبابا، و١٤ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5492 راكبًا.ومن جهتها، تواصل الشركة الوطنية للطيران الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية بكل رحلاتها الدولية والداخلية والتجارية "البضائع"، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم.