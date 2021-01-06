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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«المرور»: فتح محور 30 يونيو أمام السيارات بعد زوال الشبورة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:15 ص
مرور
مرور
عمرو المزيدي
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن عودة حركة السيارات على محور 30 يونيو المتجه إلي الإسماعيلية وبورسعيد، وذلك بعد ساعات من اغلاقه بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

وقالت مصادر إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، طالبت قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت وزارة الداخلية وجهت المواطنين مرتادي الطرق رسالة هام، تضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

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