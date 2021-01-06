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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شركة صينية تستثمر 6 ملايين دولار في القطاع الزراعي بزيمبابوي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:53 ص
الزراعة بزيمبابوي
الزراعة بزيمبابوي
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أعلنت مجموعة الصين الصناعية الدولية (CIIG) استثمار 6 ملايين دولار أمريكي في القطاع الزراعي بزيمبابوي من خلال مشروع إنتاج شتلات الحمضيات، وذلك بهدف بيعها في كل من الأسواق المحلية والدولية.

وستقوم مجموعة (CIIG) باستيراد البذور من الصين واختبارها في المعامل لإزالة الشتلات الملوثة، وفقا لأفضل المواصفات الدولية.
وتدرس المجموعة الصينية أيضا التعاقد مع مزارعين محليين مهتمين بإنتاج الحمضيات، لاسيما وأنها أنفقت حتى الآن ما قيمته 800 ألف دولار أمريكي لبناء ورش عمل ومختبرات وبيوت بلاستيكية (صوب زراعية)، والتي اكتملت بنسبة 90%.

وقال ني هاييانغ الرئيس التنفيذي لمجموعة (CIIG) إن المجموعة ترغب في تعزيز قطاع الزراعة في زيمبابوي بما يتماشى مع رؤية 2030 الحكومية، مضيفا أنه جرى إنشاء المعامل اللازمة والبيوت البلاستيكية وهي شبه مكتملة حاليا.

ولفت إلى أن المجموعة ستبدأ بشتلات الحمضيات ومع مرور الوقت، سيتم الانتقال لتصدير الخوخ والتفاح ولحم البقر إلى الصين.
وفيما يتعلق بمسألة التعاقد مع المزارعين، أوضح أن المجموعة تستهدف المزارعين الذين لديهم وثائق زراعية مناسبة وأصحاب الحقوق القانونية لإبرام العقود.

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