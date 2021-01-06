سنغافورة: ارتفاع إصابات كورونا إلى 58 ألفًا و780 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية عن ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 58 ألفًا و780 حالة بعد تسجيل 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، وفقًا لصحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات تضمنت 29 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم وحالتين من المجتمع المدني.وأشارت إلى أنه لم تُسجل أيضًا حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة بينما تعافى 58 ألفًا و497 حالة.