رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أخبار طريق مصر إسكندرية الصحراوي الآن

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:22 ص
طريق مصر إسكندرية
طريق مصر إسكندرية الصحراوي
الدستور
طباعة
ننشر أخبار طريق مصر إسكندرية الصحراوي الآن حيث كشفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، عن إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوى بعد إغلاقه في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة المائية.

أخبار طريق مصر إسكندرية الصحراوي الآن

وكانت قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق حرصا على حياة المواطنين، ومنعا لوقوع أى حوادث مرورية، وذلك طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم بكافة المحاور، وأهابت بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.

وشهدت غرف العمليات المرورية منذ بداية موجة البرد حالة من الطوارئ لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث، كما تتابع الإدارة العامة للمرور، بشكل عام حركة السيارات بالطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية.

المرور تهيب بالقيادة الآمنة

وفي نفس السياق، أهابت الإدارة العامة للمرور المواطنين باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخي الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تسمح هذه المسافة بالتوقف عند الضرورة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق و التواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق أيطريق إلا في حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة مرور القليوبية انتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة و محور بنها – شبرا الحر والطريق الإقليمي بعد تحسن الرؤية ورفع الشبورة المائية.

قد يهمك أيضا:

استعلم عن الإجازات الرسمية في مصر 2021.. رابط موقع رئاسة الجمهورية



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

استعلم عن الإجازات الرسمية في مصر 2021.. رابط موقع رئاسة الجمهورية

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

تايوان تفتتح 2000 غرفة حجر صحي مركزية

كيف تجعل صوتك مسموعًا خلال ارتداء الكمامة؟

4 نصائح للتغلب على الكسل وممارسة التمارين في الشتاء

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات

عبد الدايم: مصر نموذجا للتسامح ومثالا لوحدة النسيج الوطني

اليوم.. «ابني قائد مسئول» بمكتبة مصر العامة

رشا يحيى تقدم موسيقى من الشرق والغرب بساقية الصاوى