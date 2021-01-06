أخبار طريق مصر إسكندرية الصحراوي الآن

المرور تهيب بالقيادة الآمنة

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ننشر أخبار طريق مصر إسكندرية الصحراوي الآن حيث كشفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، عن إعادة فتح طريق الإسكندرية الصحراوى بعد إغلاقه في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، بسبب انعدام الرؤية نتيجة الشبورة المائية.وكانت قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق الطريق حرصا على حياة المواطنين، ومنعا لوقوع أى حوادث مرورية، وذلك طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم بكافة المحاور، وأهابت بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.وشهدت غرف العمليات المرورية منذ بداية موجة البرد حالة من الطوارئ لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث، كما تتابع الإدارة العامة للمرور، بشكل عام حركة السيارات بالطرق الرابطة بين المحافظات خاصة مع ظهور الشبورة المائية.وفي نفس السياق، أهابت الإدارة العامة للمرور المواطنين باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخي الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تسمح هذه المسافة بالتوقف عند الضرورة.وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق و التواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق أيطريق إلا في حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة مرور القليوبية انتظام الحركة المرورية على الطرق السريعة و محور بنها – شبرا الحر والطريق الإقليمي بعد تحسن الرؤية ورفع الشبورة المائية.