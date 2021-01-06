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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:21 ص
باسم فرات
باسم فرات
نضال ممدوح
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يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر كتاب بعنوان "أمكنة تلوّح للغريب" للكاتب العراقي باسم فرات، والكتاب هو السابع في سلسلة كتب "فرات" في أدب الرحلات.

وعن الكتاب يقول "فرات": "الكتاب سياحة في هواجسي في الأمكنة التي قادتني خطاي وهوسي بالشعر وسبر أغوار الأمكنة والثقافات إليها، ابتداءً من بوابة المنفى ودرسه الأول العاصمة الأردنية عَـمّان، التي قضيت فيها أربع سنوات و26 يومًا ثم شَرَّقْتُ وغَربتُ على امتداد ثماني وعشرين حَولًا، بعضها سنوات تغرف من الأسى والخيبات والمرارات وبعضها تَكاد تكون أعوامًا ملأى سنابلها بالمعرفة والاكتشافات والدهشة والاحتكاك المعرفي العميق، وولوج مناطق شعرية جديدة ما كان لي ولوجها لولا الترحال واللااستقرار، وحققت ما كنت أصبو له ألا وهو كتابة قصيدة معرفية مرجعياتها ليست بطون الكتب والقراءات فقط، بل التجربة الشخصية المغمسة بالمغامرات والتوق لحياة متفردة لا تستنسخ حياة الشعراء وتجاربهم وقراءاتهم".

وللشاعر تسع مجموعات شعرية، وستة كتب في أدب الرحلات، وكتاب سيرة ذاتية، وثلاثة كتب مختارات شعرية ومثلها بالإنجليزية وواحد بالإسبانية، ومن المنتظر صدور مجموعة شعرية جديدة بالإنجليزية (مترجمة).

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«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات

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