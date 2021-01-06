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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدء عرض 4 أفلام أجنبية جديدة بالسينمات (تقرير)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:48 ص
سينيما
سينيما
محمد قدري
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أصبحت جملة أفلام أجنبية جديدة بالسينما، من الجمل البحثية المنتشرة كثيرا على محركات البحث في مصر نظرا لكثرة متابعيها من الشباب المصري خلال الفترة الماضية، وتفوقها في شباك التذاكر في عدة مناسبات، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأفلام الجديدة المعروضة.

- أفلام أجنبية جديدة بالسينما

تستقبل دور العرض المصرية 4 أفلام أجنبية جديدة بالسينما بدءا من العاشرة صباح اليوم الأربعاء، والبداية مع فيلم "Redemption Day" وهو من بطولة كل من جاري دوردان، وسيريندا سوان، وأندي جارسيا وإيرني هادسون" وتدور قصة الفيلم في أجواء من التشويق واﻹثارة والغموض، حول جندي من مشاة البحرية الأمريكية يحاول إنقاذ مجموعة من الرهائن لدى إحدى الجماعات الإرهابية، فيحاول التسلل إليهم لإنقاذ الرهائن بدولة المغرب.

ويعرض فيلم "Waiting for the Barbarians" من بطولة النجم العالمي الشهير جوني ديب، وروبرت باتينسون، ومارك رايلانس، وجريتا سكاتشي، وتدو أحداث الفيلم حول تشكيك القاضي الذي يعمل بعيدا عن موطنه في ولائه للإمبراطورية التي يعمل لديها، وسط تحقيقات قوية من أحد الضباط في الأمر والغموض الذي يحيط بالشخصية الأساسية طول الأحداث حتى أن اسمه سيظل سرا طوال الفيلم.

كما تستقبل السينيمات أيضا فيلم "Ravage" من بطولة النجمة أنابيل دكستر جونز، وبروس ديرن، وروبرت لونجستريت، ومايكل ويفر، وتبدأ الأحداث مع ذهاب مصورة للطبيعة الخلابة بوادي واتشاتومي، لكنها لسوء الحظ تواجه مصيرا قاسيا وتحاول إقناع الشرطة بالمصائب ولكنها في النهاية تتهم بالجنون وتعاطي المخدرات ولا يصدقها أحد.

والفيلم الرابع هو، "Jiu Jitsu" وهو من بطولة آلان موسى، ونيكولاس كيدج، وفرانك جريلو، وماري أفجيروبولسن، وتدور الأحداث حول مواجهة مجموعة قديمة من مقاتلي الجيوجيتسو أحد الغزاة الفضائيين في معركة من أجل الأرض، ويرفض بطل الحرب الشهير،مواجهة براكس، القائد الذي لا يقه، ويصبح مستقبل البشرية في خطورة كبيرة وتتوالى الأحداث.

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