قداس عيد الميلاد بالقليوبية يقتصر على الكهنة و20 شماسًا

أكد الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتوابعها، أن قداس عيد الميلاد يقتصر على حضور الكهنة و20 شماسًا فقط في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي أقرها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حرصًا على الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال مطران شبرا الخيمة إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرفع الله هذا الوباء عن مصر والعالم ويشفى كل مريض.