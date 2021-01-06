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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس مياه القناة يناشد المواطنين عدم إلقاء المخلفات في غرف الصرف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:46 ص
المخلفات في غرف الصرف
المخلفات في غرف الصرف
مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، استمرار أعمال الملس وتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي بواسطة فنيين وعمال الشركة، وبمتابعة مباشرة من مديري المناطق وإشراف رؤساء القطاعات، في محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة، حتى لا يتسبب انسداد خطوط شبكات الصرف.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إن الفرق الفنية أنهت أعمال التطهير والملس وتسليك لشبكات وخطوط الصرف الصحى بالعديد من المناطق منها تطهير خط الصرف الصحى العمومى بطريق الشاحنات، ومنطقة اللبانة الجديدة باستخدام سيارة كباش، حيث تم استخراج كميات كبيرة من المخلفات، كما تم تطهير مطابق وبيارات الصرف بالمنطقة لضمان عدم انسداد الشبكات وخطوط الصرف، كما تم تطهير غاطسه نفق جمال عبدالناصر وتسليك وتطهير شارع البيارات بحى ثالث في محافظة الإسماعيلية، وتم تطهير الشبكة بطريق الاستثمار وايجيكو بمدينة المستقبل، كما تم استكمال تطهير شارع جمال عبدالناصر بمنطقة الشهداء.

وأكد اللواء عصمت، أننا مستمرون في أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف الصحى بجميع المناطق بالمحافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك لمواجهة موسم الشتاء من ارتفاع مناسيب المياه بها والضغط على شبكات الصرف وتصريف الأمطار، مناشد المواطنين عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، وذلك حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظا على شبكة الصرف الصحي.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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