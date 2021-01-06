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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لا تفكر في التغيير أبرزها.. 8 نصائح لعلاقة زوجية سعيدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:50 ص
زوجين
زوجين
شيماء دهب
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أصبح الطلاق أمر شائع جدًا في الوقت الحاضر، خاصة بين المتزوجين حديثًا، لكن هناك نصائح وضعها علماء النفس وفقًا للتجارب الشخصية للناس حول كيفية تجنب الأخطاء وإنقاذ زواجك من الفشل، بحسب موقع "brightside"

وتتمثل هذه النصائح في:

الاحترام المتبادل
الاحترام المتبادل ركن من أركان الزواج السعيد، حتى عندما تكون غاضبًا، عبر عن نفسك من خلال منظور الاحترام، يتيح لك الاحترام تجنب المواقف التي يشعر فيها أحد الشركاء أن النصف الآخر يتلاعب به ويمارس الضغط عليه.

لا تقارن شريكك بالآخرين
لا تقارن شريكك بأزواج وزوجات الآخرين، خاصةً شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ينطبق على أفكارك وبصوت عالٍ، تذكر أن الناس غالبًا ما يختارون ليس إظهار واقعهم بل الصورة المرغوبة للحياة والعلاقات.

حافظ على لياقتك
لابد أن يعتني كلًا من الزوجان بلياقته، وفكر في الطريقة التي تبدو بها عندما تكون أمام شريكك، حتى في المنزل.

الزوج هو الأولوية رقم واحد ثم الأطفال
تتمحور الأبوة حول كونك نكران الذات من أجل أطفالك، ولكن سيكون من الخطأ أن تضحي بزواجك من أجل ذلك، أولًا: إذا كان الأطفال هم كل ما تحتاجه في العالم، فهذا أمر سيء، خاصة بالنسبة لطفلك.

هذا وثانيًا: الزوجان هما مركز الأسرة، وثالثًا: يومًا ما سيكبر الأطفال ويغادرون منزلك، هذا هو الوقت الذي ستترك فيه 2 بمفردك وتجد نفسك مع أرضية مشتركة وتاريخ، أو ربما سترى أنه لم يتبق شيء من زواجك، مجرد شخص لم تعد مغرمًا به.

التسامح لبعضكما البعض
لا أحد كامل، كلنا نرتكب الأخطاء، أي علاقة تجلب سوء الفهم وتؤذي بين الشركاء، إذا لم يستطع الزوجان مسامحة بعضهما البعض، فمع مرور الوقت ستنهار العلاقة تحت عبء المظالم المتراكمة.

لا تحاول تغيير شريك حياتك
يخطئ الناس في الاعتقاد بأنه يمكن للمرء أن يغيرها أو يغير زوجته، لكل شخص عيوبه، ويكاد يكون من المستحيل تحويله إلى الشخص الذي تريده، الأشياء التي يجب ألا تحاول تغييرها أبدًا هي العادات السيئة، والآراء الدينية، والعلاقات مع الوالدين والهوايات، والطريقة التي يرون بها هذا العالم، والأشياء التي يضعونها في أولوياتهم. لكن الشيء الجيد الذي يجب القيام به هو خلق عادات وتقاليد عائلية متبادلة يجدها الجميع ممتعة.

تجنب الكلمات الكبيرة وخاصة الطلاق
حاول تجنب عبارات مثل "إذا استمر هذا، سأتركك، ولا تقل كلمة "طلاق"، فسيأتي وقت على الشريك الآخر منتظر كلمة الرحيل منك في أي وقت، أي العلاقة بينكما ستجدها متوترة دائمًا.

تعلم لغة الحب لشريكك
الجميع يتحدثون لغتهم الخاصة عن الحب، قد تختلف لغتك عن لغة الحب لشريكك للتحدث بالحب، قد يعبر عنها بكلمات الدعم والثناء، ربما بلمسة ورعاية، أو حتى بأشياء مادية مثل الهدايا، فكل واحد لديه لغة الحب، مهما كانت لغة الحب لشريكك، فتعلمها واستخدمها.

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