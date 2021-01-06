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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاتب موالي لأردوغان: الرئيس يسعى لضبط سياسته الخارجية لتعزيز مكاسبه

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:52 ص
اردوغان
اردوغان
هدير سند
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قال برهان الدين دوران، رئيس مركز البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (سيتا) الموالي للحكومة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعي لإعادة توطيد النظام الرئاسي داخليا، وإعادة ضبط السياسة الخارجية لتعزيز مكاسبه السياسية، حسبما أفاد موقع "أحوال".

وأشار رئيس مركز البحوث السياسية والاقتصادية، في مقال على صحيفة "ديلي صباح" التركية، إلى أن أردوغان يحاول التمهيد للمرحلة القادمة التي تحمل العديد من المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك من أجل السعي للحصول على مزيد من المكاسب السياسية.

وأضاف "دوران" إنه لتحقيق ذلك دعا أردوغان إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، وأكد أن تركيا لن تتخلى عن مصالحها الوطنية، متابعا "إن أجندة السياسة الخارجية الجديدة تتعلق بالتكامل وليس الاستبدال"، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى المبادرات الهادفة إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي هي على رأس الأولويات، متوقعا حدوث تقارب مع مصر والسعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وتابع قائلا: "لا داعي للقول إن تركيا تعزز التعاون الدولي في شرق البحر المتوسط للجمع بين جميع الأطراف ذات الصلة"، موضحا أن أردوغان يسعى لخلق علاقات ودية مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وهو ما يفسر محاولات تقاربه مع إسرائيل.، موضحا أنه على المستوى الداخلي، ستكون هناك محاولة لإعادة توطيد النظام الرئاسي في تركيا وإعادة العلاقات مع اللاعبين العالميين الرئيسيين ما هو إلا علامة على ذلك.

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