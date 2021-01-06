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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الدولار يهوي مع تدبر المستثمرين مكاسب الديمقراطيين في جورجيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:36 ص
اليورو يتخطى الدولار
اليورو يتخطى الدولار
وكالات
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تراجع الدولار اليوم الأربعاء مع تقدم الديمقراطيين في انتخابات الإعادة التي ستحدد من سيسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي، وقد تمهد السبيل لإنفاق سخي في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتخطي اليورو مستوى مقاومة رئيسي ليبلغ ذروة 32 شهرا بينما بلغ الدولار الأمريكي أقل مستوى في عدة سنوات أمام الفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ومقابل سلة من العملات، بلغت العملة الأمريكية أدنى مستوى منذ أبريل.

ويعتقد المحللون بوجه عام أن سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ ستكون إيجابية للنمو الاقتصادي عالميا وبالتالي للأصول عالية المخاطر ولكنه سلبي للسندات والدولار إذ يتسع عجز الميزانية والعجز التجاري أكثر.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.2335 دولار في التعاملات المسائية في آسيا مع وضوح أكبر لنتيجة الانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي ليتجاوز مستوى مقاومة عند 1.2310 دولار، وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي 0.5 بالمئة لكل منهما، وسجل الأول 0.7798 دولار أمريكي والثاني 0.7289 دولار.

ونزل الدولار أمس عن مستوى دعم رئيسي مقابل الين وواصل التراجع لأقل مستوى في عشرة أشهر عند 102.60 في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم، كما سجل أقل مستوى في ستة أعوام عند 0.8767 فرنك سويسري.

ومقابل سلة من العملات، هبط الدولار 0.3 بالمئة إلى 89.272، وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3653 دولار.

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