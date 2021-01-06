إغلاق الطريق الدولى «الدقهلية- الإسكندرية» بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق الطريق الدولي الدقهلية المتجة إلى الإسكندرية أمام حركة المرور بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.وأهابت إدارة المرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.كانت وزارة الداخلية وجهت للمواطنين مرتادي الطرق رسالة مهمة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.وفي ذات السياق، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.