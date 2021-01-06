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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 13 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:44 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
أ ش أ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل مع 13 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان صادر من الهيئة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و63 طنا، منها: 9553 طن يوريا و2830 طن مولاس، و830 طن أسمنت و6650 طن رمل و2200 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29772 طنا تشمل: 8000 طن ذرة و5782 طن فول و5760 طن كلوريد ايثيلين و1064 طن أبلاكاش و8676 طن قمح و490 طن خردة.‎

وأوضح البيان أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 506 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وقرنبيط وملوخية وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وخس وزيتون وفلفل وسمسم وليمون ولب عباد) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفي ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإيطاليا وسلوفينيا ومالطا وألمانيا وروسيا، في حين بلغ عدد الحاويات الوارد 1146 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1176 حاوية مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 123 ألفا، و254 طنا.. في حين بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63348 طنا.. كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2722 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا.. وبلغت حركة تداول الشاحنات 3853 شاحنة.

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