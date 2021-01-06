المفتي ينعى ضحايا انقلاب حافلة معتمرين مصريين في السعودية

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ضحايا حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين، والذي أسفر عن وفاة وإصابة 16 مواطنًا مصريًّا؛ أثناء توجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.وتوجه المفتي، في بيان اليوم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يرحمهم، ويجعلهم في عليين، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.