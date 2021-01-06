اليوم.. «ابني قائد مسئول» بمكتبة مصر العامة

تعقد في الواحدة من بعد ظهر اليوم بمكتبة مصر العامة، بالتعاون مع مبادرة "من حقك تكون ما بينا"، ندوة بعنوان "ابني.. قائد مسئول".وتتطرق الندوة لمناقشة محاور، الفرص المتكافئة للأطفال في تعليم متساوي بمنهجية متطورة، توعية أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم، التربية الإيجابية باستخدام البيئة المحيطة، التعليم عن طريق الحواس واستخدام منهجية "أنماط التعلم الأربعة".وتعد مكتبة مصر العامة من أهم المشروعات الثقافية الرائدة على الساحة المصرية، وتقوم فلسفة المكتبة على أن المكتبة: "رسالة.. ورؤية.. وواقع حي يتفاعل مع الجمهور، وهي الأساس للبنية الثقافية والتكنولوجية في المجتمع".وتهدف المكتبة إلى خدمات ثقافية متنوعة وأنشطة لجميع الأعمار وأيضًا تقيم العديد من الأحداث الثقافية والفنية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات قوافل المكتبات المتنقلة التي تخدم مختلف مناطق القاهرة، ويرأس مجلس إدارتها السفير عبد الرؤوف الريدي.