رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع العراقي: لن نسمح بحرب أهلية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:50 ص
العراقي جمعة عناد
العراقي جمعة عناد
أ ش أ
طباعة
حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، اليوم الأربعاء، من أن استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية قد يجر البلاد إلى حرب أهلية يكون المواطنون العراقيون ضحيتها، مشددًا أنه يجب على القادة السياسيين وضع مصلحة البلاد أولًا.

وقال عنادـ في تصريح خاص لقناة العربية: "ما زلنا بحاجة للتحالف الدولي لدعم الجيش العراقي"، وتابع: "نعمل لتأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ، وللأسف هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك".

وأضاف وزير الدفاع العراقي أن الجيش يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول داعش ونقص التدريب وضعف جهاز الاستخبارات، موضحًا أن "التسليح والتدريب أهم التحديات أمام قواتنا المسلحة وتنظيم داعش انتهى في العراق باستثناء بعض الخلايا".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال في وقت سابق إن زمن العبث والفوضى قد ولى وإن قرار العراق لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين.

وأضاف أيضًا خلال كلمة له أن العراق يواجه تحديات جمة على الأصعدة كافة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده تحولت إلى ساحة حرب إقليمية وعالمية بالوكالة.

موضوعات متعلقة

اليوم.. إطلاق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى من مصابى «كورونا»

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة ظهرت في 41 دولة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

اليوم.. إطلاق مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلى من مصابى «كورونا»

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الهند تكثف جهودها لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

تايوان تفتتح 2000 غرفة حجر صحي مركزية

كيف تجعل صوتك مسموعًا خلال ارتداء الكمامة؟

4 نصائح للتغلب على الكسل وممارسة التمارين في الشتاء

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

قريبًا ديوان «سيرة الجميز» عن دار روافد لـ حبيبة الزين

وزيرة الثقافة: مصر نموذج للتسامح ومثال متفرد لوحدة النسيج الوطني

«أمكنة تلوح للغريب» أحدث إصدارات الكاتب باسم فرات

عبد الدايم: مصر نموذجا للتسامح ومثالا لوحدة النسيج الوطني