أمن الجيزة يُكثف جهوده لكشف لغز العثور على عظام آدمية داخل القمامة ببولاق

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على عظام آدمية داخل صندوق القمامة بمنطقة بولاق الدكرور.بداية الواقعة بلاغًا تلقته شرطة النجدة بالجيزة، يُفيد بالعثور على عظام آدمية داخل صندوق قمامة بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت فرق المباحث إلى موقع البلاغ.وبالانتقال والفحص تبين العثور على عظام داخل صندوق القمامة فتم التحفظ عليها وإرسالها للمشرحة تحت تصرف النيابة.تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.