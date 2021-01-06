بدء تخفيض أعداد العاملين بتعليم البحر الأحمر لمواجهة كورونا

أعلن هشام منير، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم إرسال كافة التعليمات الخاصة بمجابهة جائحة فيروس كورونا، لمديري الإدارات وكافة المدارس والإدارات والأقسام التابعة للمديرية والتشديد على تنفيذها بدقة وإحكام، حرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.وأوضح منير، في بيان له، أنه تنفيذًا للتعليمات الوزارية سيتم تفعيل المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، والتي تنص على منح من تسمح طبيعة عملهم بأداء مهام وظائفهم من المنزل دون التواجد بمقار العمل طوال مدة سريان هذا القرار، مع أداء باقي الموظفين مهامهم بالتناوب يوميًا أو أسبوعيًا مع بقاء قدرة العمل على ٥٠% حسب موافقة اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر.وأضاف مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه سيتم كذلك منح الموظفين المصابين بأمراض مزمنة إجازات استثنائية وفقًا لما هو مثبت بالتقارير الطبية في ملفاتهم الوظيفية، مؤكدا كذلك أن هذا القرار يسري على الموظفين غير المصابين بأمراض مزمنة لذات المدة وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، كذلك يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معد إجازة تحددها الجهة الطبية المختصة بالإضافة إلى تفعيل قرار منح الموظفات الحوامل أو التي ترعي طفلًا أو أكثر يقل عمره عن إثني عشر سنة ميلادية إجازة استثنائية.وشدد منير، على استكمال الدراسة عن بعد عن طريق وسائل التعلم التي وفرتها الوزارة من خلال المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية، لافتا أن أجازة منتصف العام الدراسي ستكون من السبت ١٦ يناير الجاري وحتي الخميس ١٨ فبراير المقبل، مشددًا على مسئولي الإدارات بالتنفيذ المحكم لتلك التعليمات لصالح الطلاب وكافة العناصر البشرية للعملية التعليمية.