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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعتزم إخضاع نزلاء السجون لاختبارات كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:56 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أعلنت كوريا الجنوبية عزمها إخضاع كل النزلاء المحتجزين في مراكز الاعتقال، البالغ عددها 52 مركزًا في البلاد، لاختبارات فيروس كورونا المستجد بعد ظهور بؤرة تفشي في مركز احتجاز بالعاصمة (سول).

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن يون تاي هو، المسئول بوزارة الصحة، قوله "إنه تم بالفعل إجراء الاختبارات في 11 مركزًا، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إيجابية".

وأشارت الشبكة إلى أنه- في منتصف ديسمبر الماضي- اكتشفت السلطات 1118 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمركز "دونجبو" للاحتجاز شرقي العاصمة (سول) معظمها بين نزلاء السجون، وكان المرفق يأوي 2292 نزيلًا عندما تم رصد الحالات الأولى، فيما تم نقل 972 سجينًا إلى مراكز اعتقال أخرى لتقليل الكثافة والحد من تفشي الفيروس.

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