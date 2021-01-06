أكثر من 560 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية في 2020

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن أكثر من 560 ألف أجنبي حصلوا على الجنسية الروسية في عام 2020، مشيرة إلى أن عدد الأجانب في البلاد بلغ حوالي 6 ملايين شخص، منهم مليون شخص يعيشون بتصريح إقامة مؤقت.وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- "أنه تم منح الجنسية الروسية، خلال عام 2020 لأكثر من 563 ألف أجنبي، وهو ما يزيد بنسبة 32٪ عن نفس الفترة من عام 2019".وأشارت إلى أن هذه الزيادة ترتبط ببدء سريان التغييرات التشريعية التي تنص على تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية، لفئات معينة من المواطنين الأجانب، والحديث في المقام الأول، يدور عن سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وبشكل عام، انخفض عدد الأجانب في روسيا العام الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا.