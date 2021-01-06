وزير الخزانة الأمريكي يصل الخرطوم في زيارة رسمية

أفادت وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء، بوصول وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى الخرطوم، في زيارة رسمية.وكانت وكالة الأنباء السودانية الحكومية "سونا"، قد قالت أمس الثلاثاء، إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن سيزور السودان غدًا؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمساعدات الأمريكية المنتظرة للسودان.ونقلت وكالة الأنباء عن مسئول في وزارة الخارجية السودانية القول إن مونشن سيلتقي خلال الزيارة مع عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وعبدالله حمدوك رئيس الوزراء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، توقيعًا على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.