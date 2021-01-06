الحريري: «قمة العلا» تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي

ثمن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، القمة الخليجية التي انعقدت أمس الثلاثاء بمدينة العلا السعودية والمخرجات التي وصلت إليها.وقال الحريري عبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن قمة "العلا" تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، وتؤكد على أن التضامن بين الأشقاء هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات.وأضاف: "نتوجه للمناسبة بتحية لجهود وحرص قيادات مجلس التعاون الخليجي على وحدة الصف وتذليل الخلافات مهما كانت".