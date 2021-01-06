بدء رصف طريق شمال المطار بـ6 أكتوبر الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عن أنه تم البدء في أعمال رصف طريق منطقة شمال المطار.وأشار إلى أن الطريق يعد شريان تنمية للمدينة، حيث يساهم فى سهولة الوصول للمنطقة الصناعية والميناء الجاف ومشروع سكن مصر بغرب أرض المطار.وأضاف النجار في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أن إدارة الطرق بالجهاز تحت إشراف المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس الجهاز، واصلت أعمال رفع كفاءة طرق ابني بيتك المنطقة السادسة، حيث جارٍ تنفيذ أعمال الرصف بالحي الخامس منطقتي (ر-خ) والحي الثالث منطقة (ي)، كما تم استكمال أعمال رصف شارع ٢ والفاصل بين قطاع (د) وكومباوند دجلة بالمز، وكذا استكمال أعمال رصف شارع ٣ بمشروع سكن مصر.