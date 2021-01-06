تصادم 6 سيارات بطريق الساحل الشمالى بمطروح (صور)

قال مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بتصادم 6 سيارات بالكيلو 60 أمام قرية الريفيرا بطريق الساحل الشمالي الدولي، الرابط بين مطروح والإسكندرية أمام بوابة رسوم مدينة الحمام.وأوضح المصدر أنه انتقل علي الفور ضباط قسم شرطة الحمام إلى مكان الحادث للمعاينة، بالإضافة إلى مشاركة 2 سيارة من الحماية المدنية تحت قيادة العميد محمد باسم، مدير إدارة الحماية المدنية.من جهته أكد الدكتور محمد سعدية، مدير هيئة الإسعاف المصرية بمطروح لـ"الدستور، أنه تلقي بلاغا بوقوع حادث أمام بوابة رسوم مدينة الحمام، وعلي الفور تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل الحالات والجثامين إلي مستشفى الحمام المركزي.وأشار إلي أنه يجري استخراج الجثامين من سيارات الحادث، لنقلها إلى مستشفى الحمام المركزي.