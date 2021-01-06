أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 24 ألفًا و217 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و308 آلاف و601 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، في بيان اليوم الأربعاء أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.مشيرا إلى أنه تم تسجيل 445 وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 59 ألفًا و951 وفاة.وأوضح البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 5142 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بــ 3341 إصابة، في حين تم تسجيل 1097 إصابة في مناطق ضواحي موسكو.وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، إلى أن 23 ألفا و55 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال الساعات الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليوني و685 ألفًا و723 شخصًا.