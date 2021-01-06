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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

881 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بلجيكا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:41 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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سجلت بلجيكا 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 1580,1 حالة إصابة بين 27 ديسمبر الماضي و2 يناير الجاري ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 13٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وأضاف أنه تم نقل 102 حالة إلى المستشفى حيث يتواجد حاليًا 2141 حالة داخل المستشفيات ونقل 430 إلى العناية المركزة، كما تم تسجيل وفاة 19827 شخصًا بسبب الجائحة حتى الآن في بلجيكا منذ ظهور الفيروس بينهم 10 آلاف حالة وفاة خلال الموجة الثانية للجائحة، كما أصيب ما لا يقل عن 652735 شخصًا.

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