881 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بلجيكا

سجلت بلجيكا 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 1580,1 حالة إصابة بين 27 ديسمبر الماضي و2 يناير الجاري ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 13٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.وأضاف أنه تم نقل 102 حالة إلى المستشفى حيث يتواجد حاليًا 2141 حالة داخل المستشفيات ونقل 430 إلى العناية المركزة، كما تم تسجيل وفاة 19827 شخصًا بسبب الجائحة حتى الآن في بلجيكا منذ ظهور الفيروس بينهم 10 آلاف حالة وفاة خلال الموجة الثانية للجائحة، كما أصيب ما لا يقل عن 652735 شخصًا.