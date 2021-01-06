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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز العاصمة الإدارية يعلن إجراءات تسليم الوحدات للحاجزين بالحى السكنى

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:33 ص
محمد عبدالمقصود
محمد عبدالمقصود
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، عن إجراءات تسليم الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزدانس R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تيسيرا على الحاجزين وفي ضوء بدء تسليم الوحدات لحاجزيها هذا الأسبوع.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أن الإجراءات التي يتم اتباعها لتسلم الوحدة السكنية تتمثل فيما يلي: التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع بدر- فرع النادي، وسداد مبلغ "دفعة الاستلام" بقيمة 10% من قيمة الوحدة السكنية الموضحة طبقًا لما ورد بكراسة شروط حجز الوحدات، وسداد مبلغ نظير وديعة الصيانة وتمثل 5%؜ من قيمة الوحدة السكنية، وسداد مبلغ قدره ألفا جنيه، مصاريف التعاقد وتحرير العقد، وتحرير الشيكات بباقي ثمن الوحدة بقيمة 70% بأقساط ربع سنوية، وطبقا لنظام التقسيط المختار من قبل العميل لنظام السداد "٣ سنوات- ٥سنوات - ٧ سنوات".

وأضاف يتم أخذ خطاب من البنك بما تم والمشار إليه بالخطوات السابقة والتوجه إلى مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لإنهاء الإجراءات من قبل الإدارة العقارية، ومعاينة وتسلم الوحدة السكنية بالموقع.

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