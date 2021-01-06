رشا يحيى تقدم موسيقى من الشرق والغرب بساقية الصاوى

تستقبل قاعة النهر التابعة لساقية الصاوي بالزمالك، في السابعة من مساء اليوم، حفل موسيقي فني تحييه الفنانة رشا يحيي وفرقتها الموسيقية، تحت عنوان "موسيقى من الشرق والغرب".هذا ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل المقطوعات العربية والمصرية ومنها: دارت الأيام، أنت عمري، يا زهرة في خيالي، حلوه بلادي، أن راح منك يا عين، بالإضافة إلى كوكبة من أجمل أعمال الأخوين رحباني التي تغنت بها فيروز وغيرها.يشار إلى أن "رشا يحيى" التحقت بكونسرفتوار القاهرة وهى في سن العاشرة، وحصلت على بكالوريوس الكونسرفتوار سنة 2001 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، شاركت بالعزف مع العديد من الأوركسترات المحلية والدولية منها: أوركسترا القاهرة الاحتفالي، إخناتون للحجرة، القاهرة للحجرة، أماديوس للحجرة وقدمت العديد من الحفلات المنفردة وموسيقي الحجرة بدار الأوبرا المصرية ومسرح الجمهورية والجامعة الأمريكية والمراكز الثقافية المختلفة، وكذلك العديد من الدول العربية والأوروبية.