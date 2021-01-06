وزير الاتصالات لـ«الدستور»: 20 خدمة مميكنة خلال 3 أشهر من «عام الرقمنة»

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق 20 خدمة حكومية مميكنة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن مشروع منصة مصر الرقمية والتي ستشمل حزم خدمات جديدة للمواطنين لأول مرة يتم الإعلان عنها، منها خدمات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وخدمات الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري ومحكمة الأسرة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التوسع في خدمات التوثيق والشهر العقاري وخدمات التقاضي ووزارة العدل وخدمات التموين والمرور وتجديد المركبات ورخص القيادة وخدمات المستثمرين، ليصل إجمالي الخدمات الحكومية المميكنة المقدمة على منصة مصر الرقمية إلى نحو 54 خدمة.وأكد طلعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم إطلاق تطبيق على الموبايل خاص بمنصة مصر الرقمية للتيسير على متلقى الخدمة من المواطنين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المنصة شهدت إقبالا كثيفا من المصريين، حيث سجل أكثر من 700 ألف مواطن عليها حتى الآن، متوقعا تجاوز العدد إلى مليون حساب عليها خلال الربع الأول بعد معرفة المواطن بأهمية الخدمات المقدمة عليها وعلى رأسها خدمات التموين والشهر العقاري.وقال الوزير، إن خطة الوزارة الاستمرار في استكمال منظومة التحول الرقمي خلال العام الجاري، واصفا عام 2021 بعام الرقمنة والتوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي في محافظات مصر لتشمل جميع القرى والمدن، موضحا أن الحكومة مستمرة في دفع عجلة التحول الرقمي بعد نجاحها خلال تداعيات جائجة كورونا (كوفيد-19).وكشف وزير الاتصالات عن بدأ الوزارة في دراسة المرحلة الثالثة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة شبكات الإنترنت وتطوير وتحديث البنية المعلوماتية خلال العام الجاري، موضحا أن الدولة استثمرت نحو 2 مليار دولار خلال العامين الماضيين لتحسين البنية التحتية المعلوماتية ورفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر، ليصل إلى نحو 33.2 ميجابتثانية، وهو ما يوضح تضاعف سرعة الإنترنت 6 مرات عن يناير 2019، لتحتل مصر المركز الرابع على مستوى إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت.وشدد طلعت أن المرحلة الثالثة ستشهد أيضا تطوير شبكات الألياف الضوئية "الفايبر" ورفع كفاءة الشبكات الأرضية والسنترالات والكبائن وخطوط الربط بين المحافظات وغيرها، وسيتم الإعلان عن قيمة الاستثمارات الجديدة فور الانتهاء من هذه الدراسة، مشيرا إلى جاهزية شبكات الاتصالات لأي طوارئ في ظل تنامي القدرة الاستيعابية وكثافة الاستخدام من قبل المواطنين للشبكة مع انتشار الموجه الثانية من كورونا.وأوضح، أن هناك أيضا استكمال مشروعات الميكنة والتحول الرقمي بقطاع الصحة وعلى رأسها المستشفيات الجامعية والحكومية الكبيرة، أيضا ميكنة وربط الجامعات والمقرر الانتهاء منها وهو أمر غاية في الأهمية، ضمن ملفات الوزارة خلال العام الجاري، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بإشاء تجمعات تكنولوجية ومراكز للإبداع والابتكار داخل الجامعات بالمحافظات والأقاليم، وجرى بالفعل الانتهاء من إنشاء 5 مراكز إبداع خلال 2020 وجاري استكمال 5 أخرى خلال العام الجاري، لتشجيع وتحفيز الشباب على الإبداع والمعرفة الرقمية.واختتم وزير الاتصالات، بأن الحكومة نجحت في مواجهة ومجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود وتحقيق نمو إيجابي بعكس معظم اقتصاديات العالم ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح وفق رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول لخطط قطاع الاتصالات، والإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي في مصر.