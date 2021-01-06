«العليا للعشائر» في غزة تنعى الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب

نعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، رئيس الحزب العربي الناصري والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وأمين صندوق نقابة المحامين المصريين ورئيس لجنة فلسطين في اتحاد المحامين العرب، وأحد مناصري القضية الفلسطينية، سيد عبد الغني الذي توفي عقب إصابته بفيروس كورونا.وقال عاكف المصرى المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر، "رحل الفقيد في ظرف نحن أحوج ما نكون لأمثاله من أشقائنا الوطنيين المخلصين المدافعين عن الحق الفلسطيني".وتابع المصري "الفقيد كان عربي الانتماء والولاء أفنى عمره مدافعا عن الحق الفلسطيني وحمل قضية فلسطين أينما حل في المحافل الدولية".وتقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر بأحر التعازي وأصدق المواساة من الشعب المصري الشقيق ومن أسرة وزملاء ومحبي الفقيد سائلين المولى ان يلهمهم الصبر والسلوان.