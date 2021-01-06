صعود جماعى لمؤشرات فى مستهل تعاملات اليوم

صعدت مؤشرات البورصة، لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على أسهم منتقاه بالسوق..وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10879 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79%، ليصل إلى مستوى 2266 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.66%، ليصل إلى مستوى 13346 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.8%، ليصل إلى مستوى 4202 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.35%، ليصل إلى مستوى 2148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.55%، ليصل إلى مستوى 3118 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 4 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهي المجموعة المصرية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر"، حديد عز.وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 43.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي "مصر" 2954 سهما، وباع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 1.3 مليون سهم، كما باع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك 231.4 ألف سهم.فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1000 سهم، 2000 سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية 930 سهما، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة القابضة المصرية الكويتية 133.6 ألف سهم.كما أعلنت شركتا سبيد ميديكال، مجموعة بورتو القابضة، عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة بهم، دوريًا عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة، طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 170 لسنة 2014، و13 لسنة 2018، وأظهرت تملك المساهم هاشم حسين عطا غنيم 55.6 مليون سهم تعادل 5.01% بحصة الشركة الأولى، و110 مليون سهم تعادل حصة 9.399% من الشركة الثانية.فيما أعلنت شركتا جي بي أوتو، أرابيا إنفستمنتس هولدنج، بيع عدد 300 مليون سهم، 24.5 مليون سهم، كأسهم خزينة، على التوالي بجلسة أمس الثلاثاء.كما أعلنت شركة "دايس" للملابس الجاهزة، عن شراء شركة بيت التأمين المصري السعودي- شركة مساهمة مصرية، 42.7 مليون سهم بسعر 1.7507 جنيه بقيمة إجمالية 74.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهمة من 1.94% إلى 10%، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.وفي سياق آخر أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب مصر"، اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع السير في إجراءات تعديل القيمة الاسمية للسهم، بحيث تصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد مبلغ 0.25 جنيه مصري بدلًا من 1.24 جنيه مصري مع تعديل عدد الأسهم، لتصبح 561.3 مليون سهم بدلًا من 113.2 مليون سهم مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 140.3 مليون جنيه.