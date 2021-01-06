فنزويلا: إجمالي إصابات كورونا تصل لـ 114 ألفا و662 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 12 حالة وافدة.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 114 ألفا و662 حالة، تعافى منهم 108 آلاف و732 حالة.وتبلغ الحالات النشطة 4 آلاف و888 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1042 حالة بعد تسجيل أربع حالات.