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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بدون راحة.. مينا مسعود يلتقي أبطال «في عز الضهر»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:17 ص
النجم مينا مسعود
النجم مينا مسعود
محمد قدري
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بدأ النجم مينا مسعود مقابلة ابطال وصناع فيلمه الجديد «في عز الضهر» بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة قادمًا من دبي، من أجل تصوير فيلمه الجديد المتوقع عرضه خلال العام الحالي.

وعقد الفنان خلال الساعات الماضية جلسات مع الفنان والمؤلف الشاب كريم سرور للاتفاق على التفاصيل النهائية للفيلم، كما قابل الفنان إيهاب فهمي الذي يشارك في بطولة الفيلم الجديد وينتظر جلساته مع الشركة المنتجة.

وكان «مسعود» قد اتفق قبل عدة أسابيع على موعد قدومه إلى مصر مع المخرج مرقس عادل، مخرج الفيلم، الذى أُصيب بفيروس كورونا ودخل العناية المركزة خلال الأيام الماضية، ليجد الفنان نفسه مضطرًا للانتظار لحين تعافى المخرج وانطلاق التصوير.

تدور أحداث العمل حول رجل عصابات دولية يأتي إلى مصر، ويطارده عدد من عناصر الشرطة المصرية، ويشارك في العمل محمد عز في دور ضابط، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق، وميرنا نور الدين.

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