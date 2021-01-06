أول سيناتور أسود يفوز في جورجيا بعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، فوز الديمقراطي رافاييل وارنوك، بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأمريكي.وأعلن وارنوك، فوزه على السيناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر في الانتخابات الفرعية، إلا أن السلطات حتى الآن لم تعلن الفائز في هذه الانتخابات.وبحسب ما أعلنته شبكات "سي إن إن" CNN و"سي بي سي" CBC و"إن بي سي" NBC، الأربعاء، فإن وارنوك فاز على منافسته الجمهورية كيلي لوفيلر.ويعد وارنوك، القس في كنيسة في أتلانتا، أول سيناتور أسود ينتخب في هذه الولاية الجنوبية.فيما سيتركز الاهتمام في الوقت الحالي على المقعد الثاني الذي تحتدم المنافسة عليه بين السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وخصمه الديمقراطي جون أوسوف.وأشارت النتائج الأولية للتصويت المبكر في ولاية جورجيا الأمريكية، إلى سباق انتخابي محتدم سيحدد مصير السيطرة على مجلس الشيوخ وقدرة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على تنفيذ أجندة تشريعية طموحة، فيما يتم الاستعداد لمظاهرة كبيرة لدعم الرئيس دونالد ترامب في واشنطن.وأفاد مركز إديسون للأبحاث بأنه عقب ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع تقدم وارنوك على لوفلر بفارق 6.2 نقطة مئوية بينما تقدم أوسوف على بيردو بفارق 5.6 نقطة مئوية، وذلك بعد فرز 20% من الأصوات.ويتعين على الديمقراطيين الفوز بالمقعدين في جورجيا للسيطرة على مجلس الشيوخ.ومن شأن فوز الديمقراطيين أن يشكل مجلسا منقسما يكون لكل حزب فيه 50 مقعدا، مما يمنح نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس التصويت الفاصل بعد توليها منصبها في 20 يناير.ويسيطر الديمقراطيون بالفعل على الأغلبية في مجلس النواب.وفي حال واصل الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ، فإنهم سيمارسون حق النقض الفيتو على المعينين السياسيين والقضائيين الذين اختارهم بايدن علاوة على العديد من مبادراته السياسية في مجالات مثل التحفيز الاقتصادي وتغير المناخ والرعاية الصحية والعدالة الجنائية.