رئيس «قضايا الدولة» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع الإخوة الأقباط بالخير.وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي بسمها، إن رئيس الهيئة تمنى لقداسة البابا أن يعيد هذه المناسبة على بلدنا بالخير واليمن والبركات، في ظل الوحدة والمحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن الغالي مصر، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.