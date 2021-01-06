مصادر بـ«التعليم»: لم نتخذ أى قرار بشأن امتحانات الشهادات العامة حتى الآن

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حتى الآن، لم يتخذ أي قرار بشأن مواعيد امتحانات الشهادات العامة.وشددت على أن الوزارة ملتزمة بمواعيد إجراء امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، حيث حددت الخريطة للعام الدراسي الجاري عقد امتحانات الدبلومات الفنية في 29 مايو القادم، وامتحانات الثانوية العامة في 19 يونيو المقبل.وأوضحت، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بعدم عقد أي امتحانات قبل 20 فبراير، وبعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بناء على مستجدات الموجة الثانية لفيروس كورونا، سواء لسنوات النقل أو الشهادات العامة.من المقرر أن تعقد الوزارة امتحان تجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، في مارس المقبل، لتدريب طلاب الصف الثالث الثانوي على شكل امتحانات الثانوية العامة 2021، كما ستتم إتاحة نماذج استرشادية الطلاب، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.