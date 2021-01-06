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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اليمن يدعو المجتمع الدولي لإعلان الحوثيين «جماعة إرهابية»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:17 ص
وزير الإعلام اليمني
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني
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دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي لإعلان ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" ووضعها على لوائح الإرهاب؛ تمهيدا لملاحقة قادتها وتقديمهم للمحاكمة.

وقال الإرياني، خلال زيارته لجرحى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، وفقا لقناة العربية الإخبارية، اليوم الأربعاء "إن هذا الاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف الحكومة لحظة وصولها مطار عدن الدولي، أسفر عن مقتل 27 وإصابة 108 آخرين من منتسبي الإعلام والثقافة والأمن والمدنيين الذين كانوا متواجدين أثناء الحادث الإرهابي".

ولفت وزير الإعلام اليمني إلى الضريبة الباهظة التي يدفعها الشعب اليمني جراء جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية والمطارات المكتظة بالمدنيين، مؤكدا أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب التي تضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة والمحاكمة الدولية.

وأشاد الإرياني، بجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي دفعت باتفاق الرياض إلى الأمام، وصولا إلى إعلان الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتعرض مطار عدن لهجوم إرهابي بثلاثة صواريخ، أحدها انفجر في الصالة الرئيسية للمطار، وآخر في مدرج المطار، وثالث في المكان الذي كان قد خصص لعقد المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة.

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