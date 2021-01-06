أسرة البحار المختطف في نيجيريا: سعد وزميله يعودان إلى مصر الجمعة

قالت شروق شوقي، شقيقة ضابط ثان بحري تجاري سعد شوقي أحد المصريين المختطفين، على متن السفينة اللبنانية "milan" بالسواحل النيجيرية، إن شقيقها وزميله المهندس بحري كيرلس سمير سيعودان إلى أرض الوطن يوم الجمعة المقبل.وأضافت «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنها تلقت اتصالا من شقيقها يخبرها أن الخارجية المصرية أبلغتهم بموعد عودتهم إلى مصر، والذي سيكون الجمعة المقبل.وأوضحت، أن السفينة المختطفة تم تحريرها من القراصنة في نيجيريا، بعد التفاوض مع مالكها، وتوجهت إلى الكاميرون وعلى متنها البحارة الـ10المختطفين من بينهم المصريين «سعد وكيرلس»، مشيرة إلى أن الخارجية المصرية ومالك السفينة كانوا على اتصال دائم معهم حتى تم الإفراج عن ذويهم وطمأنتهم برجوعهم إلى مصر.وكان قد انقطع الاتصال بالسفينة اللبنانية "milanط، المتجهة من نيجيريا إلى الكاميرون، يوم الجمعة 27 نوفمبر الماضي، والتي كان على متنها 10 أفراد من جنسيات مختلفة بينهما بحاران مصريان، هما المهندس بحري كيرلس سمير، وضابط ثان بحري تجاري شوقي سعد، ليعلن مالك المركب اختطافها من قبل قراصنة بالسواحل النيجيرية.وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأنه فور تلقي الوزارة نبأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها ضمن جنسيات أخرى، مواطنيّن مصريين هما ضابط ثان سعد شوقى ومهندس كيرلس سمير وقيام الخاطفين بمطالبة الشركة المالكة بفدية لاطلاق سراح المختطَفين.وأضاف، أنه قامت وزارة الخارجية على الفور بالتواصل مع سفارتنا في أبوجا للوقوف على الملابسات وأخر تطورات الموقف، وتم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسئولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطَفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كافة السبل بغية الإفراج الفوري عنهما.