تمديد وقف تصدير الفول 3 أشهر جديدة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتمديد وقف تصدير الفول بكل أنواعه 3 أشهر جديدة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.وقالت الوزيرة، في بيان، إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا للخطة الشاملة للحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال المرحلة الحالية.