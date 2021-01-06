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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تمديد وقف تصدير الفول 3 أشهر جديدة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:26 ص
الفول
الفول
دعاء أبو العزم
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أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بتمديد وقف تصدير الفول بكل أنواعه 3 أشهر جديدة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وقالت الوزيرة، في بيان، إن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا للخطة الشاملة للحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال المرحلة الحالية.

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