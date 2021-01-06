المركزي الفلبيني يتوقع تثبيت الفائدة خلال النصف الأول من 2021

قال بنيامين ديوكنو، محافظ البنك المركزي الفلبيني، إنه من المحتمل استمرار أسعار الفائدة في الفلبين عند مستوياتها الراهنة خلال النصف الأول من العام الحالي على الأقل في ظل تعافي الاقتصاد.وأضاف ديوكنو، خلال مشاركته في مائدة حوار مع وكالة بلومبرج للأنباء عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، "سيكون هناك توقف طويل مادام هناك تفكير في خفض الفائدة".وردا على سؤال عما إذا كان لا يوجد تفكير في خفض جديد للفائدة خلال النصف الأول من العام الحالي، قال ديوكنو: "بصراحة أعتقد أن الإجابة نعم.. موقف السياسة النقدية الحالي سيستمر خلال الربعين الحالي والمقبل وربما لما هو أكثر من ذلك".كان البنك المركزي الفلبيني قد خفض سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين خلال العام الماضي ليصل إلى مستوى منخفض قياسي قدره 2%، كما خفض الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك التجارية بمقدار 200 نقطة أساس لضخ المزيد من السيولة النقدية في الاقتصاد بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.