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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: ترامب يحظر المعاملات المالية مع المسيطرين على 8 تطبيقات صينية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:18 ص
ترامب
ترامب
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحظر المعاملات المالية مع الأشخاص الذين يتحكمون بـ8 تطبيقات صينية، على أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد 45 يوما، أي يوم 19 فبراير حوالي شهر بعد مغادرته منصب الرئيس.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن قرار ترامب يشمل موقع (علي باي) خدمة الدفع المضمون عبر الإنترنت المملوكة للملياردير الصيني جاك ما، والتطبيقات المملوكة لشركة (تينسنت) القابضة المحدودة التكنولوجية.

ونقلت الصحيفة عن ترامب، قوله "إن التطبيقات يمكنها الوصول إلى معلومات مستخدميها الخاصة، ويمكن للحكومة الصينية أن تستخدمها لتتبع مواقع الموظفين الفيدراليين وإنشاء ملفات للمعلومات الشخصية".

واعترضت الشركات الأمريكية التي تتعامل مع الصين - بما في ذلك آبل وفورد موتور وولمارت والت ديزني سابقًا على أمر تنفيذي أصدره ترامب يستهدف تطبيق المراسلة (وي تشات) الصيني متعدد الأغراض من تينسنت، قائلين إن التطبيق ضروري في ممارسة الأعمال التجارية.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنه من المتوقع أن تثير الشركات الأمريكية مخاوف مماثلة بشأن القرار الجديد.

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