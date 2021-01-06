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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

31.7 مليون جنيه.. بدء صرف مكافآت النشر الدولي بجامعة القاهرة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:58 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
إسراء جمال
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء صرف مكافآت النشر الدولي لعام 2019 لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، والتي تبلغ قيمتها (31،756،448) جنيه، لـ (1377) باحثًا نشروا (4594) بحثًا علميًا دوليًا في مختلف التخصصات العلمية، حيث بلغت زيادة مكافآت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتحفيزهم لاجراء بحوثهم دوليًا، نسبة زيادة 65 % على مدار الـ 3 سنوات الماضية.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الحاصلين على جوائز النشر الدولي؛ وذلك بعد جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن إجمالي الأبحاث العلمية المنشورة باسم الجامعة في المجلات العلمية الدولية وصلت إلى (56264) بحثًا منه (12166) بحثًا تم نشرهم فقط خلال الـ 3 سنوات الماضية، بما يعادل 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة على مدى تاريخها.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن معدل الاستشهاد بأبحاث علماء جامعة القاهرة بلغت (91000) استشهاد بما يعادل حوالي 8 استشهادات للبحث الواحد وهو ما يعبر عن جودة بحوث علماء جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم تطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف، وتوجيه الأبحاث العلمية لأن تكون تطبيقية تحقق عائدًا ملموسًا على الاقتصاد والمجتمع وليس مجرد نشر دولي للأبحاث، بالإضافة إلى التركيز على مجالات بحثية لم يكن لها تواجد على خريطة النشر الدولي، والعمل على إنشاء تخصصات جديدة، ومواكبة الأبحاث المنشورة للتطور في مختلف المجالات والتخصصات العلمية.

يشار إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، أعلن مؤخرا منح أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أعلى معامل تأثير وأعلى استشهاد، جائزة قيمتها 100 ألف جنيه، كما أعلن صرف مكافأة خاصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين يتقدمون بـ 10 أبحاث دولية فأكثر في العام خلال الإصدار الواحد لتشجيع أعضاء هيئة التدريس والأقسام العلمية وكليات الجامعة ومعاهدها ذات الجهد المتميز في النشر العلمي.

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