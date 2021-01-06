67 وفاة و1310 إصابات جديدة بـ«كورونا» في بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأربعاء، تسجيل 1310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 11 ألفا و456 فحصًا؛ ليرتفع تراكمي الإصابات إلى 205 آلاف و390 إصابة.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفق ما نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية- بأنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 67 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7902.وأضافت الوزارة أن 2142 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 126 ألفا و766 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا التي تحتاج إلى تلقى العلاج اللازم بالمستشفيات 4286 من بينهم 393 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.