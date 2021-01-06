«الصحة»: توقف التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. ويعاود قريبًا
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:01 ص
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توقف التسجيل اليوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم إعادة انطلاق التسجيل رسميًا على الموقع على الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg قريبًا.
وأكدت وزارة الصحة في بيان، أن الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح، هي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتة إلى أنه من المقرر بدء التطعيم خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد خصصت وزارة الصحة 34 مركزًا لتلقى لقاح فيروس كورونا بالجمهورية، ضمن الاستعدادات النهائية لتلقيه.
يذكر أن هيئة الدواء حصلت على نحو 55 عينة، من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، لتحليله والتأكد من أمانه وفاعليته.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم إعادة انطلاق التسجيل رسميًا على الموقع على الرابط التالى: https:egcovac.mohp.gov.eg قريبًا.
وأكدت وزارة الصحة في بيان، أن الفئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح، هي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتة إلى أنه من المقرر بدء التطعيم خلال الفترة المقبلة.
وكانت قد خصصت وزارة الصحة 34 مركزًا لتلقى لقاح فيروس كورونا بالجمهورية، ضمن الاستعدادات النهائية لتلقيه.
يذكر أن هيئة الدواء حصلت على نحو 55 عينة، من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم"، لتحليله والتأكد من أمانه وفاعليته.