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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إحباطه هجومين في الفشقة.. الجيش السوداني ينفي وقوع هجمات إثيوبية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:55 ص
الجيش السوداني
الجيش السوداني
أمينة ذكى
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نفت قناة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مراسلها في الأراضي السودانية وقوع أي هجمات إثيوبية في شرق السودان.

يأتي هذا في أعقاب نشر وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، أنباء عن احباط الجيش السوداني هجومين كبيرين لقوات إثيوبية على منطقة الفشقة الحدودية.

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات المسلحة السودانية استعادت السيطرة على كل أراضي البلاد المحاذية للحدود مع إثيوبيا، بعدما اتهمت الخرطوم مزارعين أثيوبيين بالاستيلاء عليها.

وتصاعد التوتر بين البلدين حول منطقة "الفشقة" الزراعية الخصبة،وهي أراض يزرعها مزارعون أثيوبيون ويؤكد السودان أنها تابعة له.

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