حملة على المقاهي لرصد الإجراءات الوقائية في أسوان

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات التفتيش على الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء وبتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان.وأسفرت الحملة عن المرور على 7 مقاهي بنطاق حي غرب المدينة، والتنبيه المشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة كل من قسم رخص المحلات بالوحدة وشئون البيئة بالوحدة، كما تم أثناء الحملة مصادرة 2 شيشة وإيداعهما بحي غرب.