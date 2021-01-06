إصابات «كورونا» في سويسرا تصل إلى 465 ألفًا و981 حالة

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 465 ألفا و981 حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس، وصل إلى 8018 حالة.وأشارت البيانات، إلى أنه تعافي من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا 317 ألفًا و600 شخص من المصابين.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 45 أسبوعًا.