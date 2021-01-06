إحالة 5 شركات لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تمت إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقًا لنص المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.وأشار "معيط"، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن الـ5 شركات التى تمت إحالتها للنيابة؛ مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم، لافتًا إلى أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة تم التواصل معهم، لكن لم يستجيبوا.ومن جانبه، أوضح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة اتخذ عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل اتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة، حيث تم إرسال خطابات بعلم الوصول؛ لتنبيههم بأنه في حالة عدم الالتزام ستتم إحالتهم، كما تم إرسال إنذار أخير أن آخر موعد لانضمامهم للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضي، وفي حالة عدم الالتزامهم بالانضمام ستتم إحالتهم.وأكد أن الشركات بالانضام للمنظومة، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتم تحويلهم للنيابة للتحقيق.